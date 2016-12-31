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"Быстрый разбор": Кто заплатит за Приватбанк

Более 100 млрд гривен пойдут на докапитализацию крупнейшего банка страны. Откуда деньги?

19 декабря 2016 года Нацбанк и Минфин объявили о национализации крупнейшего в стране Приватбанка. Оказалось, что самый популярный (около 40% рынка) банк, клиентами которого были около 20 млн украинцев, банкрот. В балансе "дыра" на 148 млрд гривен. И собственники обратились к властям с просьбой банк спасти.

Подробнее о ситуации смотрите в "Быстром разборе" с Андреем Яницким или читайте в его статье "Кто заплатит за Приватбанк".

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Тэги: видео, ПриватБанк, Быстрый разбор
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