"Быстрый разбор": Кто заплатит за Приватбанк Более 100 млрд гривен пойдут на докапитализацию крупнейшего банка страны. Откуда деньги?

19 декабря 2016 года Нацбанк и Минфин объявили о национализации крупнейшего в стране Приватбанка. Оказалось, что самый популярный (около 40% рынка) банк, клиентами которого были около 20 млн украинцев, банкрот. В балансе "дыра" на 148 млрд гривен. И собственники обратились к властям с просьбой банк спасти.

Подробнее о ситуации смотрите в "Быстром разборе" с Андреем Яницким или читайте в его статье "Кто заплатит за Приватбанк".