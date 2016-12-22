Радио "Шансон" выписали штраф 300 тыс. гривен за песню о российском флоте Нацсовет впервые применил право штрафовать вещателей.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ООО "Телерадиокомпания "Шансон" на 294 тыс. грн в связи с фактом популяризации и пропаганды военно-морских сил государства-агрессора.

"Радиостанция "Шансон" получила от Национального совета санкцию - штраф (25% от лицензионного сбора, 294 тыс. грн) за трансляцию песни Дениса Майданова "Тихий океан", - написал в фейсбуке член Нацсовета Сергей Костинский.

В тексте песни, в частности, есть такие слова: "Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский военный Морфлот!"

Напомним, Нацсовет по телевидению и радиовещанию получил право штрафовать теле- и радиовещателей в соответствии с принятым накануне законом. Ранее регулятор мог только выписывать предупреждения. Радио "Шансон" стало первым вещателем, который был оштрафован.