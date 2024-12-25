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Спецспредставник США Келлог засудив масовану ракетну атаку РФ по Україні на Різдво

"США рішуче налаштовані встановити мир".

Спецспредставник США Келлог засудив масовану ракетну атаку РФ по Україні на Різдво
Радник Дональда Трампа Кіт Келлог
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Спецпредставник з питань Росії та України США генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво.

Про це Кіт Келлог написав у мережі "Х".

Майбутній спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог наголосив, що Різдво мало би бути часом миру, але Україна знову опинилася під російським обстрілом. У зв'язку з цим США рішуче налаштовані встановити мир як ніколи раніше.

"Різдво має бути часом миру, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Завдавати великомасштабних ракетних і безпілотних ударів у день народження Господа неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США сповнені рішучості принести мир у регіон як ніколи", — написав Келлог.

  • 25 грудня російські окупанти завдали комбінованого удару по критичній інфраструктурі України.
  • У ДТЕК повідомили про пошкодження обладнання після російської атаки. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.
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