Піт Хегсет спростував чутки про намір відмовитися від крісла голови Пентагону

ЗМІ переконують, що Дональд Трамп думає над заміною для колишнього телеведучого.

Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет заперечив інформацію про те, що відмовиться від ролі, на яку його обрав Дональд Трамп.

Як пише The Guardian, колишній телеведучий пообіцяв "не відступати" та заявив, що очолить Пентагон "не заради тих, хто хоче вести війни, а заради тих, хто прагне їх зупинити".

Хегсет також звинуватив представників лівих політсил у "страхові перед агентами змін, як я та Дональд Трамп", через що вони нібито й поширюють неправдиву інформацію про можливу заміну.

У ЗМІ активно обговорюють ймовірність того, що Трамп замість ветерана армії США призначить міністром оборони губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який був суперником обраного президента на перших партійних праймеріз.

Проте Хегсет запевняє, що мав розмову із Трампом, під час якої республіканець закликав його "продовжувати боротися, як це роблять наші воїни".