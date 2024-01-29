Мелоні на саміті у Римі оприлюднить план посилення італійського впливу в Африці

У заході візьмуть участь президентка Єврокомісії та лідери 23 африканських країн та організацій.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні готова оголосити про свій грандіозний план Риму в Африці, прагнучи поставити свою країну в авангарді співпраці з Європою на африканському континенті − в обмін на стримування нелегальної міграції.

Про це пише The Guardian.

Так званий “план Маттеї”, названий на честь Енріко Маттеї, засновника нафтової компанії Eni, представлять сьогодні в італійській столиці. Серед учасників саміту буде президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і лідери 23 африканських країн та організацій. Серед них і президент Комісії Африканського союзу Мусса Факі. Торік у листопаді російські пранкери розіграли Мелоні, подзвонивши їй і змусивши повірити, що вона спілкувалася з Факі.

Мелоні оголосила про свій план щодо Африки незабаром після того, як її ультраправий уряд прийшов до влади в жовтні 2022 року.

Хоча деталі плану наразі невідомі, проєкт указу, схвалений у листопаді, передбачає застосування Італією “нехижацького” підходу до надання допомоги африканським країнам у сферах освіти, охорони здоров’я, експорту та інфраструктури.

Пріоритетом для Мелоні в обмін на допомогу африканським економікам є зупинка потоку мігрантів з Африки − передвиборча обіцянка, яку вона поки що не змогла виконати.

Саміт відбудеться у Палаццо Мадама − резиденції італійського сенату. Цей крок розкритикували опозиційні партіє, які звинуватили Мелоні у “захопленні” будівлі.

Головний секретар сенату Лусіо Малан зазначає, Африка завжди мав стратегічне значення для Італії. “Туніс ближче до Сицилії, ніж Сицилія до Риму”, − сказав він.

Сенатор додав, що план також спрямований на посилення впливу на континенті, де країни, включно з Росією та Туреччиною, вже досягли значних успіхів.