"Шахтар" розірвав контракт із гравцем, який втік до Росії

Прес-служба "Шахтаря" опубліковала офіційну заява клубу щодо припинення трудових відносин з півзахисником Олександром Роспутьком, який раніше втік до Росії.

"У зв’язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК "Шахтар" розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, український футболіст "Шахтаря" U-19 Роспутько не повернувся з командою в Україну після матчу другого групового етапу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена" (2:1).