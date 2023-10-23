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"Шахтар" розірвав контракт із гравцем, який втік до Росії

"Гірники" розірвали контракт з Олександром Роспутьком.

"Шахтар" розірвав контракт із гравцем, який втік до Росії
Олександр Роспутько
Фото: facebook com theukrfootball

Прес-служба "Шахтаря" опубліковала офіційну заява клубу щодо припинення трудових відносин з півзахисником Олександром Роспутьком, який раніше втік до Росії.

"У зв’язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК "Шахтар" розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, український футболіст "Шахтаря" U-19 Роспутько не повернувся з командою в Україну після матчу другого групового етапу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена" (2:1).

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