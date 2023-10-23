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Голуб виграв чемпіонат Європи-2023 з тхеквондо серед кадетів

Турнір проходить у Белграді.

Голуб виграв чемпіонат Європи-2023 з тхеквондо серед кадетів
Тимур Голуб
Фото: НОК

Збірна України здобула дві нагороду на чемпіонаті Європи-2023 з тхеквондо WTF серед кадетів, що проходить у столиці Сербії Белграді, повідомляє прес-служба НОК України.

На найвищу сходинку п'єдесталу у ростовій категорії до 180 см зійшов Тимур Голуб.

Юний киянин з однаковим рахунком 2:0 переміг перших двох суперників у турнірній сітці - кіпріота Іаона Куруянніса та хорвата Карло Хольєвіча, у півфіналі здолав італійця Луку Фабіана Сербана (2:1), а у фіналі взяв гору над Аюбом Скікером з Бельгії (2:0).

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Ще один наш співвітчизник Кіріл Кузнєцов виборов срібну нагороду.

На шляху до другої сходинки п'єдесталу у ростовій категорії 168 см учень Сергія Литвиненка переміг хорвата Бояна Дінковіча (2:0), товариша по команді Еміля Бовсуновського (2:1) та Егемена Касапа з Туреччини (2:0). У фіналі ж з мінімальним рахунком поступився представнику Франції Юнессу Аббуру (1:2).

Нагадаємо, що наприкінці серпня Кіріл також виборов "срібло" чемпіонату світу серед кадетів у Сараєво (Боснія і Герцеговина).

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