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У Кропивницькому через російську атаку загинули двоє людей (оновлено)

Під атакою опинилась логістика, транспортні та промислові підприємства.

У Кропивницькому через російську атаку загинули двоє людей (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Скрін з відео

В Кропивницькому внаслідок російських обстрілів загинула людина.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Станом на 22:38 стало відомо про ще одну жертву. Таким чином кількість загиблих зросла до двох.

Під атакою опинилась логістика, транспортні та промислові підприємства. 

Також внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження домоволодінь у Кропивницькому районі. 

В обласному центрі - влучання по прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджено вікна та авто. 

  • Російські війська атакували Кіровоградську область. Влучання зафіксували на території одного з транспортних підприємств у Кропивницькому районі.
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