На Львівщині потяг зіткнувся з електровозом: є постраждалі (оновлено)

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На Львівщині зіткнулись поїзд та електровоз

На Львівщині потяг зіткнувся з електровозом. Відомо про 5 постраждалих.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

За попередніми даними, відправляючись зі станції «Підзамче», пасажирський дизель-поїзд сполученням «Львів - Сокаль» у складі чотирьох вагонів зіткнувся з електровозом, який стояв на коліях.

Внаслідок зіткнення постраждали п'ятеро людей. Машиніст дизель-поїзда отримав травму ноги, також постраждали четверо пасажирів поїзда, їм надається медична допомога. Машиністи електровоза не постраждали.

Станом на 23:00, відомо вже про вісім постарждалих.

"На місці — всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин", - зазначили в компанії.