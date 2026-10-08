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На Львівщині потяг зіткнувся з електровозом: є постраждалі (оновлено)

Постраждали четверо пасажирів та машиніст потяга.

На Львівщині потяг зіткнувся з електровозом: є постраждалі (оновлено)
На Львівщині зіткнулись поїзд та електровоз
Фото: ГУ ДСНС у Львівській області

На Львівщині потяг зіткнувся з електровозом. Відомо про 5 постраждалих. 

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

За попередніми даними, відправляючись зі станції «Підзамче», пасажирський дизель-поїзд сполученням «Львів - Сокаль» у складі чотирьох вагонів зіткнувся з електровозом, який стояв на коліях.

Внаслідок зіткнення постраждали п'ятеро людей. Машиніст дизель-поїзда отримав травму ноги, також постраждали четверо пасажирів поїзда, їм надається медична допомога. Машиністи електровоза не постраждали. 

Станом на 23:00, відомо вже про вісім постарждалих.

"На місці — всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин", - зазначили в компанії.

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