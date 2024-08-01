Будинок на Сальського через три дні після аварії, після завершення розбирання завалів аварійними службами і волонтерами

А на Сирці, в будинку на вулиці Сальського, розгорталася своя трагедія: два під'їзди, 30 квартир були просто стерті з лиця землі. В сусідніх під'їздах зруйновані до нежитлового стану ще 15 квартир. Загалом в пятиповерхівці 75 квартир. Ті, кому пощастило вижити в той страшний день, зараз просто опинився на вулиці: будинок сильно пошкоджений і відключений від всіх комунікацій.

Безпрецедентна жорстокість і явна спрямованість удару саме по дитячій лікарні, з сотнями маленьких пацієнтів в критичному стані, змусили здригнутися українців і людей по всьому світу і надовго залишилися в фокусі уваги.

Ця трагедія стала найбільш масовою за кількість жертв в одному житловому будинку столиці з початку великої війни. Так сталося, що в день атаки, 8 липня, саме цей будинок взагалі не потрапив в фокус суспільної уваги — через те, що місць “прильотів” було багато, а також через вражаючий ефект від удару по корпусах Охматдиту.

Будинок на Сальського через три дні після аварії, після завершення розбирання завалів аварійними службами і волонтерами

Будинок на Сальського через три дні після аварії, після завершення розбирання завалів аварійними службами і волонтерами

Будинок на Сальського через три дні після аварії, після завершення розбирання завалів аварійними службами і волонтерами

Будинок на Сальського через три дні після аварії, після завершення розбирання завалів аварійними службами і волонтерами

Будинок на Сальського через три дні після аварії, після завершення розбирання завалів аварійними службами і волонтерами

Будинок на Сальського через три дні після аварії, після завершення розбирання завалів аварійними службами і волонтерами

Будинок на Сальського через три дні після аварії, після завершення розбирання завалів аварійними службами і волонтерами

Мультиварка на обідньому столі, малюнок родинного дерева на стіні спальні і дитяче ліжечко, привалене дошками, — це одна з вцілілих квартир на столичному Сирці, куди 8 липня влучила ворожа ракета. Вибиті вікна, розтрощені меблі, будівельне сміття на всьому, а поруч — пустка замість сусіднього під'їзду. Удар був такої сили, що в одну мить обвалив дві секції п’ятиповерхового будинку в нуль, до підвалу, не лишивши людям в квартирах шансу на виживання. 13 людей загинули, в тому числі 5 дітей. Рятувальники і волонтери два дні безупинно розбирали завали .

До таких “щасливців”, які мають зруйноване житло, але дивом вижили, належить і Катерина Павленко. Це її родинне дерево на стіні видніється зараз крізь розтрощені шибки однієї з квартир. В той день Катерина з дітьми була у батьків за містом. Серед сусідів поверхами вище її квартири є загиблі — навіть у вцілілих оселях від вибуху все перевертало і люди отримали травми, несумісні з життям.

Катерина — зовсім молода жінка, у неї двоє дітей, 2,5 роки і пів рочку. В минулому році на війні загинув її чоловік Дмитро (позивний “Вірус”). Молодший син пари народився вже після загибелі батька.

Фото: Леся Падалка Вціліла частини будинку і те, що залишилося від квартири Катерини Павленко

- В цій квартирі все було зроблено з нуля руками мого чоловіка, всі щасливі спільні моменти пов'язані з цією оселею. Не минуло ще й року, як я поховала Дмитра, а тепер в нас нема і житла, — розказує нам Катерина.

Ця родина загиблого героя — єдина з будинку, яка отримала від столичної влади пропозицію тимчасового помешкання відразу після трагедії. 11 липня, через два дні після удару, на місце події прибув мер Києва Віталій Кличко з виїзною нарадою. На нараді, зокрема, говорилося, що комунальні служби вже за два тижні зроблять експертизу пошкоджень будівлі. А також міський голова запевнив тоді пресу, що “людям, які потребують куди переїхати, міська влада допомогла з тимчасовим поселенням”.

Фото: Леся Падалка Квартира Катерини Павленко

Люди — це була одна Катерина, оскільки вона вдова військового з двома маленькими дітьми і вся місцева громада знає її історію. Мер сказав, що є у них вільна квартира прямо зараз, але там потрібен клінінг. Жінка не відмовилася, бо жити просто не було де.

- Коли ми приїхали в ту квартиру “прибрати”, то побачили вивернуті шафи, розкидані речі, а в одному місці на підлозі велику чорно-бордову пляму. Власник помер, сусіди припускають що не сам… Щоб переїхати в цю квартиру, мені довелося б не просто прибрати, а спершу все винести, зачистити і зробити ремонт, щоб там могли перебувати діти. Ремонт за мій кошт, але житло тимчасове. Я зрозуміла, що не потяну це все, — каже Катерина.

Тому щедрою пропозицією міської влади жінка не скористалася. Тимчасовий прихисток для сім'ї допомогли знайти побратими чоловіка, які дуже підтримують його родину. Пізніше, після розголосу, який підняла голова правління будинку, і ще однієї наради керівництва міста, Катерині і її дітям запропонували інший, більш адекватний варіант розселення і зараз вона готується до переїзду.

- Це неправда, що нам всім відразу надали житло. Від міської влади нуль ініціативи, а рухається все лише після того, як я заявляю про проблеми публічно. Реальну допомогу і взаємодію я бачу лише з керівником нашого району і нашим депутатом міськради, — нарікає в розмові з нами голова правління ЖБК постраждалого будинку Тетяна Гладкова.

Фото: Леся Падалка Голова ОСББ зруйнованого будинку на Сальського Тетяна Гладкова

Тетяна на цій посаді багато років, їй довіряють люди — це помітно по численних питаннях, з якими звертаються до голови мешканці будинку, поки ми спілкуємося в його дворі. Зараз будинок вже фактично законсервований: комунальники розібрали аварійні елементи, вибиті вікна забиті щитами, заблокований доступ всіх мереж. Люди виносять останні потрібні їм речі і обговорюють можливості розселення.

- Заявки на надання тимчасового житла зробили 21 власник квартир з будинку. У когось є де жити в родичів і так комфортніше, а в когось є права власності на інше нерухоме майно і, незалежно від його розташування в Києві чи за його межами, така людина не може претендувати на тимчасове розселення від міської влади, — розказала Тетяна.

Фото: Леся Падалка Мешканці будинку на Сальського біля вцілілого під'їзду

Кличко заявив про надання житла 11 липня, але фактично ця ситуація зрушила з мертвої точки тільки після 25 липня, коли на місце трагедії приїжджав заступник мера Вячеслав Непоп. А сім'ї почали оглядати запропоноване житло через три тижні після того, як стали вимушеними безхатьками.

Тепер міська влада пропонує постраждалим мешканцям проживання в новому будинку Голосіївського району Києва, на вулиці Максимовича. Це один з будинків КП “Фінансова компанія “Житло-Інвест””, в яких можна придбати квартири для ВПО на умовах оренди з правом викупу, а також за програмами єОселя і єВідновлення. Оселі вже з ремонтом і не потребують “клінінгу”, як було спершу у випадку з Катериною. Але абсолютно голі, що вже стало певною проблемою для багатьох мешканців, які оглядали квартири — не всі можуть дозволити собі меблі і інші предмети побуту, а їх власні, в постраждалому будинку, часто теж вже непридатні до експлуатації.

Ще один сюрприз — людей фактично розселяють за принципом комуналки, по одній родині в кімнату. Окрему квартиру без підселення надали лише вдові героя Катерині.

- Високі поверхи, незручні на випадок тривоги, голі квартири, розміщення гуртожитком і, що важливо, зовсім інша частина міста, віддалена від місця роботи багатьох наших сусідів. Тому, я знаю, багато хто не може переїхати в той будинок, — поділилася враженнями голова правління будинку.

Фото: Леся Падалка Голова ОСББ зруйнованого будинку на Сальського Тетяна Гладкова

Але це вже щось і нарешті люди мають хоч якийсь варіант. Чого не скажеш про очікування обіцяної експертизи будинку — це питання поки що абсолютно невизначене. Два тижні на роботу комісії, заявлені посадовцями відразу після трагедії, давно минули. Але насправді профільна організація, яка замовляє роботи, досі проводить тендер. 26 липня за процедурою торгів було оголошено про намір укласти договір, і досі його нема. Така сама ситуація і з сусіднім будинком на Сальського, який постраждав від вибуху менше, але там теж є зруйновані квартири.

- Ми дуже чекаємо на цю експертизу, дуже. Це питання не лише нашого майбутнього, а й осяжної перспективи — через 2,5 місяці опалювальний сезон, — каже Тетяна Гладкова. — Якщо ми входимо в осінь без висновків експертів щодо загального стану будинку, цілісності існуючих стін і мереж, ми лишаємося відключеними від всього і тоді лише консервація будівлі до весни.

Фото: Леся Падалка Будинок на Сальського через три тижні після трагедії Фото: Леся Падалка Будинок на Сальського через три тижні після трагедії Фото: Леся Падалка Будинок на Сальського через три тижні після трагедії Фото: Леся Падалка Будинок на Сальського через три тижні після трагедії

Станом на 30 липня жодного приїзду експертів, жодного інструментального дослідження на об'єкті не було, запевняє пані Тетяна.

Поки немає висновків експертів про ступінь руйнування будівлі, люди також не можуть отримати ніяких компенсацій від держави, навіть єВідновлення на ремонти (до 350 тис. грн). Наразі постраждалі мешканці отримали лише “допомогу ООН” — по 10 тис. грн на власника, оформлюють заявки на допомогу в органах соцзахисту (теж до 10 тис. грн), і ще депутати міськради від Шевченківського району обіцяли зробити спільну допомогу зі своїх фондів. Фактично ж поки це лише 10 тис. грн, відсутність житла і необхідність облаштовувати тимчасове проживання, що потребує коштів.

Фото: Леся Падалка Так виглядає будинок зсередини

Але головне, що експертиза дасть розуміння, чи підлягає взагалі сам будинок відновленню. Для мешканців цього ЖБК питання це вкрай важливе: люди люблять свій будинок, свій район і своїх сусідів, і ніхто не уявляє собі розвитку подій з відселенням і знесенням будинку. Всі мріють лише про відновлення і ремонти.

Фото: Леся Падалка Так виглядає будинок зсередини

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Допомогти родині загиблого військового, яка втратила житло в будинку на вулиці Сальського, можна на картку вдові:

5168745131883909 Павленко К М

Допомогти потребам всіх мешканців будинку можна на банку, відкриту головою ЖБК:

https://send.monobank.ua/jar/7w8VAakLcW

Картка 5375 4112 2039 7900