​У Києві 67-річний чоловік кілька місяців труїв співмешканку заради її грошей та автомобіля

Зловмисник прожив близько 15 років із киянкою, перш ніж вирішив її отруїти.

Столичні правоохоронці затримали 67-річного зловмисника, який кілька місяців підсипав своїй співмешканці отруту. В результаті жінка померла.

Про це повідомила Нацполіція та Прокуратура Києва.

Правоохоронці встановили, що 67-річний місцевий мешканець прожив близько 15 років із киянкою, перш ніж вирішив її отруїти. Останні три місяці життя співмешканки він додавав їй у їжу та напої високотоскичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні.

Чоловік навідував 60-річну потерпілу та продовжував труїти її вже в стінах лікарні, а коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися, він настояв на тому, щоб її виписали додому, де він нібито продовжить самостійно опікуватися нею. Насправді ж він продовжив труїти її, і за деякий час жінка померла.

Згідно висновків судово-медичної експертизи, смерть місцевої мешканки настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.

Фото: Наіполіція

Чоловік сподівався привласнити квартиру співмешканки, а коли йому це не вдалось – забрав її автівку, близько 20 000 доларів й переїхав до Волинської області, де його згодом затримали.

Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили гроші, банківську карту потмерлої, її автомобіль Suzuki, документи та пластикову ємність із сипучою речовиною, яку скерували на експертизу.

Затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів; та ч. 1 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в березні минулого року поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим.