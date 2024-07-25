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Підтоплення тунелів: ще одному посадовцю Київського метрополітену обрали запобіжний захід

Його відправили під домашній арешт до 23 вересня.

Підтоплення тунелів: ще одному посадовцю Київського метрополітену обрали запобіжний захід
Фото: Київська прокуратура

Начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 вересня. 

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури м.Києва у межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен», підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст.367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу - до 23 вересня 2024 року.

У прокуратурі зазначили, що посадовця підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення.

Раніше під домашній арешт відправили в.о. начальника КП “Київський метрополітен” Віктора Вигівського.

  • Рух між станціями "Деміївська" та "Теремки" припинили у грудні 2023 року. Відкрити цю ділянку метрополітену обіцяли спочатку улітку, тепер - на початку осені. 
  • Наразі станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" працюють лише як укриття.
  • На початку 2024 року у КМДА повідомили, що попередньою причиною деформації тунелю метро стало неякісне проєктування та будівництво. А в кінці лютого мер столиці Віталій Кличко повідомив, що рух поїздів метро на шести станціях “синьої” гілки відновлять влітку
  • У Київському метрополітені обіцяють відновити рух поїздів "синьою" лінією на початку осені
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