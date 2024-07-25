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Підтоплення тунелів: в.о. начальника КП “Київський метрополітен” обрано запобіжний захід

Посадовець, який також є головним інженером підприємства, буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Підтоплення тунелів: в.о. начальника КП “Київський метрополітен” обрано запобіжний захід
Віктор Вигівський
Фото: kyivcity.gov.ua

Виконувачу обов’язків начальника КП «Київський метрополітен» обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомляє Київська міська прокуратура. Згідно з даними на сайті метрополітену, цю посаду обіймає Віктор Вигівський. 

За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури м.Києва у межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП «Київський метрополітен», підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст.367 КК України). 

Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу - до 23.09.2024 року.

Зазначимо, що іншому підозрюваному – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен» запобіжний захід Подільський районний суд Києва обиратиме сьогодні о 14 год.30 хв.

Головного інженера КП «Київський метрополітен», який зараз виконує обов’язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська».

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