На Набережному шосе у Києві сталася аварія на атракціоні ‒ через обрив тросу атракціону у Дніпро впала людина, інформує КМДА.

Триває рятувально-пошукова операція, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами від Державної служби України з надзвичайної ситуації.

За інформацією Патрульної поліції Києва, через аварію ускладнено рух транспорту на Набережному шосе.

“Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році”, ‒ йдеться у повідомленні.

У поліції Києва повідомили, що інформація про нещасний випадок надійшла до правоохоронців близько 14:00.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Печерського та Головного управлінь поліції столиці, працівники відділу поліції у річковому порту Київ, патрульні поліцейські та ДСНС.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що за наявною у поліції інформацією на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають.

За фатом вказаної події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема мова йде про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість,що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Наразі поліція продовжує працювати на місці події, всі обставини встановлюються.