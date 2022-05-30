Офіційно в Україні не працює 308 тисяч громадян, - Жовтяк

Через велику кількість внутрішньо переміщених осіб і тих, хто виїхав за кордон, неможливо точно встановити реальну кількість безробітних. Наразі ВПО можуть самостійно написати заяви про розірвання трудових договорів у центрах зайнятості, щоб стати на облік.

Про це на брифінгу повідомила директорка Державного центру зайнятості України Юлія Жовтяк, передає кореспондент LB.ua.

"З початку року працевлаштовано понад 120 тисяч людей через Державну службу зайнятості. Якщо брати інформацію з початку військових дій, то працевлаштовано було майже 70 тисяч людей", - заявила вона.

Жовтяк підкреслила, що велика кількість громадян виїхала за кордон. Так само велика кількість стала внутрішніми переселенцями. І це створює проблеми з реальною статистикою.

"На сьогодні зареєстровано в Державній службі зайнятості 308 тисяч безробітних. Якщо порівнювати з минулим роком, то це на 20% менше за цей самий період. З початку військових дій у нас на 2% менше зареєстрованих безробітних. Отримують допомогу по безробіттю 262 тисячі з 308 тисяч. Тобто ми можемо говорити, що зараз велика кількість людей все ще працює дистанційно. Також велика кількість людей перебуває у простої. Роботодавці намагаються залишити трудові відносини з працівниками та не звільняти їх. Тому на сьогодні ми маємо більш-менш стабільну ситуацію саме у службі зайнятості", - розповіла вона.

Водночас Жовтяк визнала, що офіційної інформації про кількість людей, які не працюють, але ще не звільнені, поки що немає.

"Є велика розбіжність між кількістю ВПО та безробітними. Бо їх немає на обліку служби зайнятості. Тим більше, раніше людина зі статусом ВПО не могла розірвати трудові відносини з роботодавцем, якщо останній зник чи сам переїхав за кордон. Тепер же, за законодавством, така людина може звернутися до будь-якого центру зайнятості, написати заяву на ім'я такого роботодавця про припинення трудових відносин. І наступний день буде вважатися початком припинення таких відносин. Людина зможе отримати статус безробітного", - роз’яснила вона.

За її словами, принаймні 1% підприємств повідомляють, що вже не зможуть поновити свою роботу через руйнацію.

"Але бізнес все ж таки розпочав працювати. На сьогодні лише 5-7% бізнесу не працює", - додала директорка Державного центру зайнятості.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з’явилася нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.