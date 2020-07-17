За добу в Києві одужали від коронавірусу 160 людей, захворіли 76

За минулу добу кiлькiсть мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збiльшилася на 76. На сьогодні в столиці вже 6689 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Захворіли 26 жінок віком від 18 до 83 років, 5 дівчаток від 11 місяців до 13 років, 42 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв і три хлопчики від 3 місяців до 3 років.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Решта – на самоізоляції.

"Одужали за минулу добу 160 людей. Це найбільше за весь період пандемії. Усього коронавірус подолали 2320 мешканців Києва", - відзначив Кличко.

Мер також нагадав, що в Києві далі працюють групи контролю за дотриманням закладами міста карантинних обмежень. За півтора тижня представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили понад півтори тисячі ресторанів і кафе, магазинів і ринків столиці, склали 566 протоколів про порушення. Також у столиці закрили сім розважальних закладів.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 809 нових випадків COVID-19.