Если поднять танкер не удастся, его будут резать на месте.

Одесская областная государственная администрация обязала владельца затонувшего танкера "Делфи" убрать судно из залива до 31 марта. Об этом стало известно на совещании обладминистрации, передают Українські Новини.

Соответствующее предписание судовладельцу также установил капитан Одесского порта Кирилл Цупко.

"В случае невыполнения условий, Администрация морских портов самостоятельно переместит судно за 40-45 дней. Если поднять танкер не удастся, его будут резать на месте около 100-120 дней", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера превысила норму в 157 раз.