В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
Сколе вночі
Сколе вночі
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
ГлавнаяОбществоЖизнь

Одесские власти обязали владельца затонувшего танкера "Делфи" убрать судно до 31 марта

Если поднять танкер не удастся, его будут резать на месте.

Одесские власти обязали владельца затонувшего танкера "Делфи" убрать судно до 31 марта
Фото: Думская

Одесская областная государственная администрация обязала владельца затонувшего танкера "Делфи" убрать судно из залива до 31 марта. Об этом стало известно на совещании обладминистрации, передают Українські Новини.

Соответствующее предписание судовладельцу также установил капитан Одесского порта Кирилл Цупко.

"В случае невыполнения условий, Администрация морских портов самостоятельно переместит судно за 40-45 дней. Если поднять танкер не удастся, его будут резать на месте около 100-120 дней", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера превысила норму в 157 раз.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также