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Лаборатория Минздрава подтвердила случай заражения коронавирусом в Украине, но не китайским

Еще два случая не подтвердились.

Лаборатория Минздрава подтвердила случай заражения коронавирусом в Украине, но не китайским
Фото: EPA/UPG

Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил один случай заболевания коронавирусом в Украине.

Об этом говорится в еженедельной сводке заболеваний на грипп и ОРВИ.

Какой именно это коронавирус, в сообщении не указано, но в комментариях лаборатория отмечает, что это не китайский вирус.

В то же время на сайте Минздрава говорится о том, что в Украине было три подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. Два случая не подтвердились. По результатам лабораторного исследования в этих случаях подтвержден грипп. "Диагностика третьего случая продолжается", - сказано в сообщении.

В еженедельней сводке киевского лабораторного центра говорится, что с начала эпидсезона 2019-2020 годов были исследованы 73 образца. По результам исследования 67 из них было получено 12 положительных результатов, в том числе грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный – 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус – 1, коронавирус- 1 и риновирус - 1.

Напомним, что количество заболевших новым китайским коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 27 января составило около 2800 человек. Количество жертв - 81 человек.

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