Танкер без топлива прибило к берегу, он почти перевернулся.

Фото: facebook.com/maksymkutsyi

На рейде одесского порта потерпело бедствие небольшое судно "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы, пишет Думская.

Судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Сухогруз "Делфи"

Сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) препятствовал спасательной операции.

Длина "Делфи" 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Обновление 01:00. По данным источников издания в порту, на танкере "Делфи" не меньше 15 человек. У судна отказал двигатель. Его относило к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия".

В заливе работают также катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из Южного вышел мощный буксир "Иванов".

Обновление 09:59. Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил в фейсбуке, что к утру 22 ноября судно кормой село на мель, дрейф прекратился.

На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической безопасности региона. На нем закончилось топливо и существуют проблемы с электричеством.

На борту находятся три члена экипажа, все граждане Украины. Они отказались подавать сигнал SOS и отказываются от помощи. С судовладельцем связаться невозможно, но, по данным капитана Одесского порта, он запрещает морякам эвакуироваться.

Спасательные суда не могут подойти к танкеру из-за сложных погодных условий.

Обновление 14:53. Несмотря на протесты экипажа, их эвакуировали, так как танкер практически лег на борт, пишет "Думская".

Сначала пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но из-за сильных волн от этого варианта отказались. Водолазы отправились вытаскивать моряков вплавь.

Спасательная операция продлилась около двух часов минут.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

По данным АМПУ, изначально танкер, принадлежащий компании из Бирмингема, находился в нейтральных водах, но не подавал заявок на вход в порт Одессы или Южного. В среду вечером, в 18:55, судно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем.

С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту Очаков. В течение следующих суток буксир GEA, вызванный судовладельцем, пытался взять на буксир аварийный танкер. Но в 18:35 четверга буксирная линия оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но через плохие погодные условия (восточный ветер 18 м/сек, и волны 4-5 баллов) начало дрейф в направлении порта Одесса.

В течение ночи с 21 на 22 ноября перемещения аварийного танкера в акватории порта контролировалось буксиром "Австралия" и спасательным катером.

В половине второго ночи бункеровщику удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа "Дельфин". В пять утра 22 ноября медленный дрейф возобновился, и в итоге судно прибило почти к берегу.