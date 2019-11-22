На рейде одесского порта потерпело бедствие небольшое судно "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы, пишет Думская.
Судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) препятствовал спасательной операции.
Длина "Делфи" 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.
Обновление 01:00. По данным источников издания в порту, на танкере "Делфи" не меньше 15 человек. У судна отказал двигатель. Его относило к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия".
В заливе работают также катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из Южного вышел мощный буксир "Иванов".
Обновление 09:59. Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил в фейсбуке, что к утру 22 ноября судно кормой село на мель, дрейф прекратился.
На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической безопасности региона. На нем закончилось топливо и существуют проблемы с электричеством.
На борту находятся три члена экипажа, все граждане Украины. Они отказались подавать сигнал SOS и отказываются от помощи. С судовладельцем связаться невозможно, но, по данным капитана Одесского порта, он запрещает морякам эвакуироваться.
Спасательные суда не могут подойти к танкеру из-за сложных погодных условий.
Обновление 14:53. Несмотря на протесты экипажа, их эвакуировали, так как танкер практически лег на борт, пишет "Думская".
Сначала пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но из-за сильных волн от этого варианта отказались. Водолазы отправились вытаскивать моряков вплавь.
Спасательная операция продлилась около двух часов минут.
По данным АМПУ, изначально танкер, принадлежащий компании из Бирмингема, находился в нейтральных водах, но не подавал заявок на вход в порт Одессы или Южного. В среду вечером, в 18:55, судно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем.
С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту Очаков. В течение следующих суток буксир GEA, вызванный судовладельцем, пытался взять на буксир аварийный танкер. Но в 18:35 четверга буксирная линия оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но через плохие погодные условия (восточный ветер 18 м/сек, и волны 4-5 баллов) начало дрейф в направлении порта Одесса.
В течение ночи с 21 на 22 ноября перемещения аварийного танкера в акватории порта контролировалось буксиром "Австралия" и спасательным катером.
В половине второго ночи бункеровщику удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа "Дельфин". В пять утра 22 ноября медленный дрейф возобновился, и в итоге судно прибило почти к берегу.