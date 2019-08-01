Их там нет: почему греки скрывают факт сослужения с ПЦУ?

Вопрос признания со стороны других Поместных церквей стал делом чести не только для ПЦУ, но и для Вселенского патриарха Варфоломея, который активно лоббирует интересы новоиспеченной церкви. Ожидалось, что первыми, в достаточно скорой перспективе, Украину признают Афины, но процесс явно затянулся. Почему Элладская церковь тянет с признанием? Зачем греческие иерархи сослужат до официального признания с украинцами, и почему стараются это скрыть? Обо всем этом - в материале LB.ua .

Фото: пресс-служба Петра Порошенка

День Крещения Руси для Православной церкви Украины стал поистине беспрецедентным. И дело не только в том, что впервые с момента самого Крещения Руси в конце Х века этот день отмечает независимая и присутствующая в Диптихе (официальном списке признанных Автокефальных Церквей) Киевская митрополия. В этот день де-факто состоялось признание ПЦУ еще одной Автокефальной Церковью ‒ Элладской.

Дело в том, что епископ этой церкви Иоанн сослужил вместе с митрополитом Епифанием и другими представителями ПЦУ в Софии Киевской. На языке церковного протокола это означает признание действительности таинств церкви, а значит - ее легальности и легитимности.

А буквально накануне у Иоанна в гостях был Черновицкий епископ Герман из бывшей УАПЦ, и тоже служил и причащался с греками. Эти два факта свидетельствуют о том, что в Элладской Церкви уже де-факто признают ПЦУ и готовы причащаться и служить с ее епископатом. В шаге от момента, когда можно будет смело сказать: «Эллада ‒ наш!».

Фактически осталось лишь подтвердить де-юре то, что и так существует в реальности. Решения о признании и установления сопричастия (возможность вместе причащаться) относительно той или иной новообразованной православной церкви утверждается высшим органом управления церкви. Согласно греческому законодательству это Синод Иерархии, т.е. Собор епископов. Он собирается один раз в год, в середине октября и длится две недели. Именно Синод Иерархии будет рассматривать и утверждать решение о признании Элладской Церковью ПЦУ.

Фото: pomisna.info

Перед тем как вынести вопрос на финальное рассмотрение, члены Синода заслушают отчеты двух комиссий: по каноническому праву и по межцерковным отношениям. По информации ВВС обе комиссии уже пришли к положительному выводу относительно признания ПЦУ. Да и сам патриарх Варфоломей недавно анонсировал, что первой церковью, которая признает ПЦУ, будет именно Элладская.

Фактически Варфоломей действует в рамках стратегии малых шагов. Она позволяет постепенно продвигать свои интересы без риска ответной реакции. Малый шаг продвигает определенный интерес, но при этом зачастую может быть отыгран.

Стратегия Варфоломея следующая. Сначала ПЦУ признал Константинопольский патриархат, а потом через епископов «Новых территорий», которые в двойной, совместной юрисдикции Константинополя и Эллады, можно добиться полноценного признания Афин.

Поясню. «Новые территории» - это северная часть современной Греции. Юрисдикция Греческой республики над этим регионом установилась уже после получения Томоса об автокефалии Элладской Церкви. В рамках договоренностей между Афинами и Константинополем эти территории передавались под административное управление Эллады, но при этом оставались в духовной юрисдикции Константинополя. Т.е. по-сути они находятся одновременно в двух юрисдикциях и могут представлять как Фанар, так и Афины.

Фото: пресс-служба президента

Вроде бы ситуация понятная. Однако внезапно после сослужения с украинцами митрополит Иоанн дал заднюю. Сайт возглавляемой им митрополии опубликовал официальный комментарий, в котором сказано, что, мол, Иоанн, будучи в Киеве, не представлял Элладскую церковь, поскольку последняя еще официально не признала ПЦУ. А сам митрополит находился в Киеве якобы по академическим делам, как сотрудник Ужгородской Богословской Академии.

На первый взгляд подобное объяснение выглядит глупо и неубедительно, может даже сложиться впечатление, что у греков проблемы с кризис-менеджментом. Но это только на первый взгляд. Те, кто общался с греками, а тем паче с церковнослужителями и епископами, знают, как витиевато они умеют общаться. Это черта национального характера, помноженная на византийский высокопарный стиль общения.

Так вот, если перевести с греческого на повседневный, то суть сего заявления следующая. «Их там нет. Этот епископ давно уволился из Элладской Церкви. Такую рясу и бороду можно купить в любой церковной лавке».

То бишь греки, вероломно и без объявления войны РПЦ, использовали против россиян их же гибридные методы. То есть как бы с ПЦУ сопричастие есть, но «вы ничего не докажете».

Открывая ящик Пандоры, Кремль и РПЦ и не подозревали, что их гибридные методы начнут использовать против них, причем те, кто еще совсем недавно был максимально лоялен.