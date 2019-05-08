В Киеве прошел марш матерей и жен бойцов АТО/ООС

Фото: Макс Требухов

По случаю Дня памяти и примирения и Дня матери в Киеве прошло торжественное шествие матерей и жен участников антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Сегодня утром в колонном зале КГГА состоялась церемония награждения родителей погибших участников АТО / ООС. Заместитель председателя КГГА Марина Хонда вручила общественной организации "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" отличие Киевского городского головы.

Фото: Макс Требухов

"Я как мама прекрасно понимаю, насколько трудно отпускать на войну своего ребенка. А самое страшное - не дождаться его... Я преклоняюсь перед вами и благодарю за силу вашего духа. Верю, что в нашей стране можно быстрее пройдут эти страшные времена. А сегодня - в День примирения - я желаю нам всем мира", - сказала Хонда.

Во время торжественного концерта состоялось вручение наград Министерства обороны Украины 250 родителям погибших участников АТО / ООС. После официальной части в администрации матери и жены бойцов АТО/ООС прошли через Крещатик и Майдан к Михайловской площади.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, по официальной статистике с начала боевых действий на Донбассе погибли 2973 украинских военных.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов