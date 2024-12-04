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Буданов доповів щодо намірів РФ на найближчий час та ситуації в Сирії

Зеленський заслухав доповідь начальника української розвідки.

Буданов доповів щодо намірів РФ на найближчий час та ситуації в Сирії
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про доповідь очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо намірів держави-агресора Росії на найближчий час.

Також Кирило Буданов поінформував щодо ситуації в Сирії – "те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини". 

"Також була доповідь по ситуації в Грузії. І це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону – як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії", — зазначає президент. 

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