До Медведчука додому прийшли з обшуками

У будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві проходять обшуки.

Про це з посиланням на джерела в Службі безпеки України пише ZN.UA. Інформацію про слідчі дії LB.ua підтвердили в пресслужбі СБУ. Деталі будуть оприлюднені згодом.

У цьому будинку політик разом із сім'єю живе, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

Джерело повідомило, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ "Альфа". Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

У березні Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) та прокуратури АРК провела понад 20 обшуків в офісах руху "Український вибір - Право народу" та у приватних помешканнях членів цієї організації.

Трьом членам організації повідомлено про підозру у державній зраді. Досудове розслідування показало, що представники цього руху сприяли окупації Кримського півострова, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.

Керівником всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу" (до 2016 року - "Український вибір") є депутат Верховної Ради, кум президента Росії Віктор Медведчук.