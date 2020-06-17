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На акции в центре Киева задержали противников партии Шария

"Агрессивно настроенные люди" бросались дымовыми шашками.

Фото: Макс Требухов

Сотрудники Национальной полиции задержали противников партии Шария, которые пытались помешать движению ее колонны.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на Лютеранской улице несколько человек попытались сорвать флаги участников акции и бросили на дорогу дымовые шашки. Полиция отреагировала на это задержаниями.

Пресс-служба полиции сообщила, что около 12 часов "агрессивно настроенные молодые люди" бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ.

Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Их забрали в управление полиции. После проведения проверки действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что утром 17 июня к Офису президента пришли сторонники проживающего за границей пророссийского блогера Анатолия Шария, а партия "Демсокира" устроил контракцию.

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