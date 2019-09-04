Три зама Маркаровой остались на должностях

Кабинет министров переназначил Юрия Гелетия, Юрия Джигиря и Василия Шкуракова заместителями министра финансов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно распоряжениям правительства №№735-737 от 4 сентября они были освобождены из этих должностей, поскольку они работали в предыдущем составе правительства, и сразу назначены на них снова.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению премьера назначила министром финансов Оксану Маркарову, занимавшая эту должность и в предыдущем правительстве.