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Три зама Маркаровой остались на должностях

Кабмин переназначил заместителей главы Минфина.

Три зама Маркаровой остались на должностях
Фото: LB.ua

Кабинет министров переназначил Юрия Гелетия, Юрия Джигиря и Василия Шкуракова заместителями министра финансов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно распоряжениям правительства №№735-737 от 4 сентября они были освобождены из этих должностей, поскольку они работали в предыдущем составе правительства, и сразу назначены на них снова.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению премьера назначила министром финансов Оксану Маркарову, занимавшая эту должность и в предыдущем правительстве.

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