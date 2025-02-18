NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
США вимагали від України підписати угоду про копалини до Мюнхена і погрожували скасувати зустріч з Венсом
США вимагали від України підписати угоду про копалини до Мюнхена і погрожували скасувати зустріч з Венсом
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
ГоловнаЕкономікаДержава

Два реактори Хмельницької АЕС обійдуться приблизно у 160 млрд грн, - Галущенко

Верховна Рада погодила купівлю, не знаючи остаточної вартості проєкту.

Два реактори Хмельницької АЕС обійдуться приблизно у 160 млрд грн, - Галущенко
Фото: Міністерство енергетики у Facebook

Добудова реакторів для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень. Таку цифру в інтерв’ю LB live озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко. 

Точна вартість, за словами міністра, наразі невідома, оскільки попередня оцінка датована 2018 роком, і через різницю курсу долара, вона буде більшою. 

“На сьогодні перерахуванням ТЕО (техніко-економічне обґрунтування. - Ред.) займається КІЕП (Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут “Енергопроєкт” - Ред.), який робив ТЕО у 2018 році. Десь за три місяці обіцяють зробити, але, за попередніми оцінками, які вони дають, це близько 160 млрд гривень”, - заявив Галущенко. 

Як стверджує міністр, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про закупівлю реакторів до визначення реальної вартості проєкту через те, що у березні спливає термін дозволу, виданий парламентом Болгарії на здійснення угоди з купівлі/продажу. І продовжувати його болгарські депутати не планують. 

“На жаль, сьогодні конфігурація сил в парламенті (Болгарії. - Ред.), і ми маємо підтвердження цьому, говорить про те, що вони (болгарські парламентарі. - Ред.) не продовжать цей термін. Мало того, я вам хочу розказати, що після ухвалення закону (Верховною Радою. - Ред.) проросійська частина в болгарському парламенті зареєструвала закон про скасування дозволу на передачу України цих двох реакторів”, - повідомив Галущенко.

Він додав, що Верховна Рада лише дала дозвіл на купівлю реакторів у Болгарії, і в ухваленому законопроєкті зазначається, що протягом півроку уряд має внести нове ТЕО, допрацювати і ухвалити вже закон про дозвіл на будівництво. 

  • 11 лютого Верховна Рада дала дозвіл на купівлю двох атомних реакторів у Болгарії. Противники цього рішення вказувала на його недоцільність під час війни та на країну-виробника обладнання - Росію. 
  • Міненерго переконує, що нові атомні блоки потрібні негайно у зв'язку з завданими Росією руйнуваннями.
  • Наразі готовність третього енергоблоку Хмельницької АЕС становить до 80 %, четвертого – до 30 %. Їхня добудова була заморожена на декілька десятиліть. Якщо станцію вдасться добудувати, вона стане найпотужнішою в Європі.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies