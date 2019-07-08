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Права на "Prozorro.Продажи" перешли в собственность государства

"Трансперенси Интернешнл" передала вторую ЦБ госпредприятию "Прозорро.Продажи".

Права на "Prozorro.Продажи" перешли в собственность государства
Директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев (справа) и исполнительный директор "Трансперенси Интернешнл Украина" Андрей Боров
Фото: ti-ukraine.org

Права на систему "Prozorro.Продажи" перешли в собственность государства.

Об этом говорится в сообщении общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина", которая как партнер проекта до последнего времени владела правами на центральную базу данных "Prozorro.Продажи".

8 июля состоялась церемония передачи этих прав госпредприятию "Прозорро.Продажи".

Электронная торговая система "Prozorro.Продажи" была разработана в 2017 году для продажи активов неплатежеспособных банков по инициативе Фонда гарантирования вкладов, Нацбанка, Минэкономразвиия и ОО "Трансперенси Интернешнл Украина".

В феврале 2019 года первая центральная база данных была передана Фонду гарантирования вкладов, вторую в июле 2019 года передали ГП "Прозорро.Продажи".

За 2,5 года на электронных аукционах с помощью этой системы продали активов на 17,5 млрд гривен.

Сейчас на "Prozorro.Продажи" продают не только активы обанкротившихся банков, но и объекты в рамках малой приватизации, лицензии на недропользование, сдают в аренду имущество.

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