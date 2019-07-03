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Общественные организации просят Госкино запретить сериал "Сваты"

Общественные организации просят Госкино запретить сериал "Сваты"
Федор Добронравов
Фото: http://detector.media

Ряд общественных организаций обратились в Государственное агентство по вопросам кино с просьбой аннулировать прокатное удостоверение сериала "Сваты" студии "Квартал 95", который с 1 июля снова начал показывать телеканал "1+1".

Об этом заявил член экспертной комиссии при Госкино Сергей Стуканов, передает Громадське.

По его словам, сериал подпадает под запрет на показ в Украине, потому что в нем появляется российская государственная символика, а среди героев ленты есть работники правоохранительных органов РФ, что запрещено законом.

"Я уже не говорю, что в шестом сезоне, который начал показывать телеканал "1+1", появляется портрет президента Путина, Сталина, появляется "георгиевская лента", которая так же признана враждебной символикой, но уже по другим законам, в частности о декоммунизации. Шестой сезон не должен быть сейчас на экранах", - отметил Стуканов.

Именно в связи с этим, по его словам, общественные организации обратились в Госкино с просьбой аннулировать прокатное удостоверение "Сватов".

"И я думаю государственное агентство имеет все основания это сделать, даже не обращаясь к экспертной комиссии", - резюмировал Стуканов.

Напомним, 13 июня комиссия Госкино проголосовала за запрет второго сезона сериала "Сваты" производства ООО "Киноквартал". 1+1 media будет обжаловать это решение в суде.

Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло актера сериала Федора Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности и запретило въезд в Украину. Из-за этого, Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

Студия "Квартал 95" намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах, однако Окружной административный суд Киева отказался удовлетворять иск этот иск. В марте этого года Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Служба безопасности Украины и Госагентство по делам кино обжаловали разрешение в апелляционном суде, однако проиграли этот иск.

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