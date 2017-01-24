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Россия написала проект конституции для Сирии

Документ передан сирийской вооруженной оппозиции.

Россия написала проект конституции для Сирии
Переговоры в Астане по Сирии
Фото: EPA/UPG

Российские специалисты подготовили проект новой конституции Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он сообщил, что проект конституции был передан на изучение сирийской вооруженной оппозиции, реакции которой ожидает Россия, передает Би-би-си.

"Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции", - сказал Лаврентьев.

23 и 24 января в Астане прошли переговоры по ситуации в Сирии. По итогам встречи Иран, Россия и Турция договорились создать трехсторонний механизм наблюдения за режимом прекращения огня в стране.

Уже анонсирован следующий раунд переговоров - тоже в Астане. Соединенные Штаты настаивают на продолжении переговоров в Женеве.

В переговорах в Астане участвовали представители повстанцев и правительства Сирии, причем впервые делегация сирийской оппозиции была сформирована исключительно из представителей вооруженных групп. Правда, прямых переговоров между враждующими сторонами не было.

Позднее представители оппозиции заявили, что недовольны итоговым заявлением по результатам встречи.

Заявленная цель переговоров в столице Казахстана - укрепление перемирия, достигнутого в прошлом месяце при посредничестве Турции и России. Пока обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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Тэги: Россия, Конституция, Сирия

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