Спецтема "Исламское государство" Турецкие войска с августа ликвидировали 1600 боевиков в Сирии Турецкими военно-воздушными силами были сброшены 965 бомб по 883 целям, а также ликвидированы 2392 самодельные взрывчатки и 42 мины.

Турецкие танки на границе с Сирией Фото: EPA/UPG

Турецкие войска нейтрализовали около 1600 боевиков с начала антитеррористической операции "Щит Евфрата" в Сирии в августе.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на турецкие вооруженные силы.

Были ликвидированы 1294 боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) и 306 членов "Рабочей партии Курдистана" и партии "Демократический союз".

Турецкими военно-воздушными силами были сброшены 965 бомб по 883 целям, а также ликвидированы 2392 самодельные взрывчатки и 42 мины.

Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" при поддержке ВС Турции продолжается на севере Сирии с 24 августа этого года.

Официальный Дамаск заявил, что проводимая Анкарой операция нарушает суверенитет Сирии.