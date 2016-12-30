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Посол Франции назвала главные достижения Украины за год

Дюмон отметила сближение Украины с ЕС.

Посол Франции назвала главные достижения Украины за год
Изабель Дюмон
Фото: dnepr.info

Посол Франции Изабель Дюмон заявила, что Украина много достигла за 2016-ый год.

Об этом она рассказала в интервью "Укринформу".

Среди ключевых достижений она отметила реализацию электронного декларирования.

"Во-первых, хочу сказать об электронном декларировании, вызвавшем очень большой резонанс и показавшем, что определенные чиновники имеют громадные сбережения. И это, конечно же, шокировало общественное мнение, как в Украине, так и во всем мире. Но, несмотря на это, я называю е-декларирование среди достижений, потому что это необходимо было сделать. Мы надеемся, что у электронного декларирования будет продолжение и последствия, заработают новые методы борьбы с коррупцией, начавшейся с созданием Национального антикоррупционного бюро Украины", - сказала она.

Также, по словам Дюмон, наблюдается "пусть и небольшой, но экономический рост". "Сам факт, что страна возвращается к росту, у нас вызывает достаточно большой интерес", - отметила дипломат.

Как отметила посол, еще одним достижением является сближение Украины с Евросоюзом. "На днях исполнится год с момента начала действия положений о свободной торговле Соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (1 января 2016 года). В Украине слишком большое внимание уделялось референдуму в Нидерландах о ратификации Соглашения об Ассоциации, и очень мало говорили о позитивных последствиях того, в чем это соглашение уже действует. Экспорт Украины в страны Европейского Союза увеличился на 7,5%. И это существенный позитив", - подчеркнула Дюмон.

Также Дюмон назвала одним из достижений Украины создание министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"И последний пункт. Я не могу не сказать о факторе, который вселяет оптимизм. Это то, что украинское общество, даже если у него появляются сомнения, все-таки не теряет веру в то, что будущее будет позитивным. Во французском языке существует выражение "Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir" ("Пока есть жизнь, есть надежда"). В стране, которая так страдает, мне кажется, что эта вера сама по себе является достижением. Пока есть надежда, есть возможность трансформировать Украину. Благодаря этой надежде есть люди, которые подталкивают к переменам эту страну", - заключила она.

Как сообщалось ранее, Дюмон опровергла связь между выборами во Франции и безвизом для Украины.

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Тэги: Франция, Украина, декларации о доходах, Изабель Дюмон
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