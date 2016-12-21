В России открыли "посольство Независимой Калифорнийской Республики" Референдум о независимости штата Калифорния запланирован на 2019 год.

Фото: vice.com

В Москве открыли "посольство" американских сепаратистов, требующих независимости американского штата Калифорния.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на "Vice News".

Помещение так называемого дипучреждения "Республики Калифорния" расположилось в научно-исследовательском центре на северо-западе Москвы.

Отмечается, что "посольство" основано президентом сепаратистской группы Луи Маринелли.

По информации издания, глава сепаратистов отрицает получение поддержки со стороны Кремля.

Маринелли агитирует провести "Calexit" - референдум о провозглашении независимости штата Калифорния. Голосование запланировано на 2019 год.

"Мы не можем стать страной, просто заявляя об этом. Такие страны, как Россия должны нам в этом помочь ", - прокомментировал Маринелли решение сделать Москву первым иностранным посольством сепаратистской группы.

Напомним, в конце сентября на международной конференции сепаратистов "Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира" в Москве выступающие обсудили потенциальную независимость американских штатов Техас и Калифорния.