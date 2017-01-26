Руководителям полицейской операции в Княжичах готовят подозрение в убийстве Дом, возле которого была перестрелка, был ограблен дважды, в том числе правоохранителями.

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Подозрение руководителям операции в с.Княжичи Броварского района Киевской области, в ходе которой произошла перестрелка между правоохранителями, могут расширить статьей "умышленное убийство", сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Прошел ряд следственных действий, которые позволяют нам говорить об уточнении подозрения руководителям этой операции… У них у всех сейчас есть служебная халатность, которая привела к особо тяжким последствиям в виде погибших. Но после экспертиз оно может быть уточнено, в том числе предъявлением статьи 115 – "убийство", - рассказал Луценко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем генпрокурор отметил, что экспертизы еще не завершены.

Луценко также рассказал, что дом, возле которого была перестрелка, был ограблен после грабителей затем еще и правоохранителями. "Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды – один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", - сказал он.

Кроме того, генеральный прокурор добавил, что расследуются также события во время задержания грабителей на окраинах Киева.

Напомним, утром 4 декабря 2016 года в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил операцию по задержанию грабителей. На место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 6 декабря сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию в Княжичах, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Луценко, команда направить КОРД была неправильной.

По итогам служебного расследования в Нацполиции семь полицейских были уволены, еще девятеро понесли дисциплинарное наказание. Среди последних - начальник полиции Киева Андрей Крищенко и руководитель Шевченковского райуправления полиции Герман Приступа. Их предупредили о неполном должностном соответствии.