Омелян не собирается в отставку
"Когда я увидел, сколько людей ждут этого шага, я решил, что не дождутся".
Министр инфраструктуры Владимир Омелян не собирается уходить в отставку, несмотря на публичный конфликт вокруг "Укрзализныци" и назначение госсекретарем МИУ Андрея Галущака.
Об этом он сказал вечером 25 января в эфире 5 канала.
"Я считал, что если искусственно создаются препятствия и реформы никому не нужны, то и я не нужен. Но когда я увидел, сколько людей ждут этого моего шага, я решил четко, что они этого не дождутся. Я до последнего патрона будут держаться, чтобы не дать реваншу шанса", - сказал Омелян.
Он добавил, что чувствует себя в кресле министра уверенно и спокойно, "потому что со мной правда".
Напомним, 5 декабря 2016 года Владимир Омелян заявил, что не желает работать в одном министерстве с победителем конкурса на должность государственного секретаря. Но в конце декабря правительство все равно назначило Галущака госсекретареи.
15 января Омелян выразил недовольство работой главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна, а через три дня правительство вывело компанию из подчинения МИУ. После этого министр обрушился на Бальчуна с жесткой критикой, но 25 января главу УЗ публично поддержал премьер Владимир Гройсман.