Омелян не собирается в отставку "Когда я увидел, сколько людей ждут этого шага, я решил, что не дождутся".

Фото: mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не собирается уходить в отставку, несмотря на публичный конфликт вокруг "Укрзализныци" и назначение госсекретарем МИУ Андрея Галущака.

Об этом он сказал вечером 25 января в эфире 5 канала.

"Я считал, что если искусственно создаются препятствия и реформы никому не нужны, то и я не нужен. Но когда я увидел, сколько людей ждут этого моего шага, я решил четко, что они этого не дождутся. Я до последнего патрона будут держаться, чтобы не дать реваншу шанса", - сказал Омелян.

Он добавил, что чувствует себя в кресле министра уверенно и спокойно, "потому что со мной правда".

Напомним, 5 декабря 2016 года Владимир Омелян заявил, что не желает работать в одном министерстве с победителем конкурса на должность государственного секретаря. Но в конце декабря правительство все равно назначило Галущака госсекретареи.

15 января Омелян выразил недовольство работой главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна, а через три дня правительство вывело компанию из подчинения МИУ. После этого министр обрушился на Бальчуна с жесткой критикой, но 25 января главу УЗ публично поддержал премьер Владимир Гройсман.