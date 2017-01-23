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77% кандидатов на должности в местных прокуратурах не работали в этой системе, - Луценко

"На основании открытых тестов - юристы не из системы", - отметил генпрокурор.

77% кандидатов на должности в местных прокуратурах не работали в этой системе, - Луценко
Фото: пресс-служба Юрія Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что по результатам конкурса на должности в местных прокуратурах претендуют 77% кандидатов, которые ранее не работали в органах прокуратуры.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Закончили конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах. На основании открытых тестов 77% назначений - юристы не из системы", - отметил генпрокурор.

Он также сообщил, что, согласно данным о результатах конкурса на вакантные должности прокуроров местных прокуратур, которые опубликовал Луценко, 77% кандидатов не имеют опыта работы в органах прокуратуры, 16% - работники органов прокуратуры, а еще 7% - бывшие работники органов прокуратуры.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице добавила, что по результатам конкурса на вакантные должности в местные прокуратуры было отобрано 630 кандидатов. Из них: 77% (483 кандидата) - без опыта работы в органах прокуратуры; 16% (99 кандидатов) - работники органов прокуратуры; 7% (48 кандидатов) - бывшие работники органов прокуратуры.

Напомним, ранее Луценко уволил замруководителя Коростенской местной прокуратуры в связи со стрельбой в Олевске, в ходе которой погиб человек.

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Тэги: прокуратура, генпрокурор, Юрий Луценко

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