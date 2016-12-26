Коломойский закрыл канал Ukraine Today Проект выполнил свою миссию, заявили в "1+1 медиа".

Группа "1+1 медиа", принадлежащая Игорю Коломойскому, закрывает англоязычный телеканал Ukraine Today с 1 января.

"Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена. Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство, в то же время, демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно", - приводятся в сообщении на сайте группы слова гендиректора "1+1 медиа Александра Ткаченко.

Группа исполнит все свои обязательства перед сотрудниками Ukraine Today в полном объеме согласно действующим политикам компании и нормам КЗоТ, отмечено в сообщении.

Напомним, украинский информационный телеканал международного вещания Ukraine Today был основан 24 августа 2014 года. Телеканал вещал в формате Euronews - без ведущих, корреспондентов и программ. Ukraine Today был доступен через спутник Hot Bird и в интернете, но 1 апреля 2016 года телеканал прекратил эфирное телевещание, сосредоточившись на своем сайте в интернете.

В конце прошлого года Мининформполитики запустило так называемую "Мультимедийную платформу иновещания".