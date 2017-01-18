Кабмин передал "Укрзализныцю" в управление правительства Правительство привело устав компании в соответствие с законом.

Андрей Галущак Фото: http://kievvlast.com.ua

Кабинет министров Украины передал ПАО "Укрзализныця" в управление правительства для повышения эффективности ее корпоративного управления.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в среду правительство приняло решение, которым привело устав компании в соответствие с законом "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования".

Галущак подчеркнул, что эти изменения в устав направлены на создание условий для проведения реформы корпоративного управления компании. По закону учредителем ПАО "Укрзализныця" и ее единственным акционером является Кабинет министров Украины.

"Отныне правительство как акционер сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и реформ", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что при этом должна усилиться роль наблюдательного совета "Укрзализныци" как органа управления, который возглавляет первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

"Министерство инфраструктуры сконцентрируется на своей основной функции - формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, не отвлекаясь на решение управленческих вопросов", - сказал Галущак.

По его словам, это позволит наконец сформировать новую законодательную основу для развития и функционирования железнодорожного транспорта.

"Практика реформирования таким образом корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины" уже показала свою эффективность. Успешным будет и пример реформы управления ПАО "Укрзализныця", - сказал госсекретарь Мининфраструктуры.

Напомним, 15 января министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил недовольство работой руководства "Укрзализныци" и лично Войцеха Бальчуна.

13 декабря Войцех Балчун сообщил, что 2016 год "Укрзализныця" закончила с прибылью в 303 млн грн, чем выполнила свои обязательства перед государством.