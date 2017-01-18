​Wizz Air возобновляет полеты из Львова после двухлетнего перерыва Авиакомпания объявила об открытии рейса Львов - Вроцлав.

Фото: alexcheban.livejournal.com

Авиакомпания Wizz Air весной возобновит полеты из Львова после двухлетнего перерыва.

Как сообщает профильное издание Avianews, с 13 апреля авиакомпания открывает рейс Львов - Вроцлав. Он будет выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам. По данным системы бронирования, стоимость билетов по базовому тарифу с учетом перевозки только маленького предмета ручной клади составляет 1400-1700 грн в одну сторону, однако на некоторые даты в системе доступны билеты по 269 грн.

Впервые Wizz Air начала летать во Львов в июле 2008 года, открыв рейсы Киев-Львов. В апреле 2015 года авиакомпания остановила полеты своего украинского подразделения, из-за чего были закрыты маршруты, связывающие Киев с Жироной, Валенсией, Кутаиси, Москвой, Бергамо, Неаполем, Тревизо, а также Львов с Бергамо, Неаполем и Тревизо.

В 2016 году Wizz Air начала экспансию на рынке полетов между Польшей и Украиной, открыв в дополнение к существующему с 2009 года рейсу Катовице-Киев также рейсы из Киева в Гданьск и Вроцлав. С 1 июля 2017 года Wizz Air полетит из Киева в Варшаву.

При этом "Украинские новости" отмечают, что возобновлять работу украинской "дочки" Wizz Air пока не намерен. Корпоративный директор авиакомпании Оуэн Джонс на пресс-конференции в среду рассказал, что "Визз Эйр Украина" все еще существует как юридическое лицо, однако прекратила всю операционную деятельность.