НБУ считает, что филиал PwC в Украине нужно закрыть "Почти все их отчеты, которые мы видели, содержали в себе серьезные недостатки".

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Национальный банк считает, что филиал аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) в Украине должен быть закрыт в связи с некачественной оценкой залогов Приватбанка.

Об этом сказала начальник отдела оценки и мониторинга залогов Департамента управления рисками НБУ Татьяна Сирош в интервью "Делу". "Ждем, что филиал PwC в Украине будет закрыт", - заявила она.

"У нас есть вопросы к оценкам PwC залогов как ПриватБанка, так и еще одного действующего банка, который мы не можем назвать. Почти все их отчеты, которые мы видели, содержали в себе серьезные недостатки, от чего становились некачественными и непрофессиональными. Например, PwC оценивали завод по производству алкогольных напитков. В отчете было сказано, что оценивался целостный имущественный комплекс, включая недвижимость и оборудование, и что все это принадлежит одному юрлицу. Когда мы проверили, оказалось, что данному юрлицу принадлежит только недвижимость, а оборудование находится в собственности совершенно другой компании. Разумеется, недвижимость без оборудования малоликвидна - ее стоимость в пять-шесть раз меньше, чем стоимость целостного имущественного комплекс", - пояснила Сирош.

Директор департамента управления рисками Игорь Будник в свою очередь подчеркнул, что такие расхождения были почти по всем залогам, которые оценивал PwC.

"Вот еще один интересный пример - PwC оценивали самолеты. В отчете сказано, что они провели визуальный осмотр самолетов в аэропорту Борисполь. В качестве подтверждения в отчет была вклеена фотография судна из интернета, где на заднем плане было написано "Международный аэропорт Анталии", - сказал он.

Представители НБУ заявили, что регулятор сейчас изучает вопрос, как привлечь украинский филиал PwC к ответственности, и собирает материалы, чтобы передать их материнской компании PwC.

Напомним, в конце 2016 года государство решило национализировать Приватбанк, после того как выяснилось, что его капитал на 148 млрд гривен меньше необходимого и акционеры не смогут закрыть эту "дыру".