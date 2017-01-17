Швейцария выделила Украине $100 млн помощи Средства поступят на счета Нацбанка до конца месяца.

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Швейцария до конца января передаст Украине $100 млн первого транша финансовой помощи.

Об этом сообщил Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

"Принято решение, которое только что было объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн долларов. Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины", - сообщил Порошенко.

Отдельно, по его словам, была отмечена эффективность борьбы с коррупцией, а также шаги украинской стороны для стабилизации банковской системы.

"Мы отметили, что к 6 февраля, когда Украина и Швейцария будут отмечать 25-летие наших дипломатических отношений, мы подошли не с пустыми руками. Швейцария признала очевидный прогресс Украины по поводу реформ", - сказал Порошенко.

"Кроме того, мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти. Что касается тех замороженных активов в швейцарских банках, которые сейчас там находятся, то мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции и генеральных прокуратур, которые должны побыстрее привести к определенному результату по возвращению этих активов в Украину", - добавил президент.

Напомним, в 2015 году Швейцария анонсировала выделение Украине 200 $млн международной помощи.