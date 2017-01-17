Кому мешали ФОПы? От редакции: Текст ниже - субъективное мнение автора. Редакция готова предоставить возможность представителям власти или экспертам (экономистам, экономическим обозревателям, бизнесменам-практикам) также высказаться по этому вопросу. Лихорадочная ликвидация ФОПов продолжается. ФОПоцид сопровождается тремя мифами: ликвидировать ФОП очень просто, ликвидируются только «спящие» предприятия, от происходящего экономике только польза. Все три не имеют отношения к реальности. Александр Крамаренко , главред журнала "Деньги"

Фото: centr.com

Основных мифов вокруг принудительного сокращения численности ФОПов, как уже было сказано – три. Каждый из них в той или иной мере отражает «шариковщину»/«азаровщину», которая в украинском обществе усиленно насаждается с первой половины 2005 года. Суть ее, на мой взгляд, проста – максимально сузить рамки экономических прав и свобод с тем, чтобы в стране превалировал «бедный класс» - зависящее от державных подачек полунищее население. В таком случае бюрократический класс, паразитирующий на государственных ресурсах (читай – деньгах налогоплательщиков), будет иметь постоянную и доминирующую поддержку со стороны зависящего от подачек населения.

«Бесплатных завтраков не бывает» - мы обязаны помнить об этом постоянно. И еще об одном: если в стране финансовый кризис, если она находится под ударами агрессора, то у нее в принципе не может хватать ресурсов для содержания растущего числа безработных. И в таком случае у государства остается только один разумный путь: стимулировать самозанятость и малый бизнес, так как именно они способны прокормить тех, кто готов искать и находить работу. Но, к сожалению для бюрократического класса, такой путь создает базу для роста и усиления среднего класса – того самого, что был движущей силой Революции Достоинства. В общем, все в нашей истории имеет не такие уж очевидные причины и движущие силы.

В начале 2005-го первую (к счастью – безуспешную) атаку на упрощенную систему налогообложения малого бизнеса (ЕН – единый налог) предприняла тогдашний премьер Юлия Тимошенко. Вторая атака была куда более качественно подготовлена – ее предприняло правительство Николая Азарова во второй половине 2010 года. Закончилось все тогда «податковим Майданом» и отказом от ликвидации «упрощенки». К сожалению, идеи были подхвачены и творчески развиты министром финансов Наталией Яресько (повышение ставок ЕН и сужение сферы его применения). В 2016 году, уже при ее последователях, началась массированная атака на «упрощенку» - дело вели к ликвидации системы как таковой и тотальному выталкиванию предпринимателей в зону общей системы, с ее коррпуционными рисками и сложнейшей отчетностью. Только жесткое сопротивление общественности не позволило реализовать этот сценарий в свежайшем пакете налоговых новаций.

Фото: Макс Требухов Министр социальной политики Андрей Рева

Но беда пришла оттуда, откуда ее не особо ждали – министр соцполитики Андрей Рева под предлогом ликвидации дефицита Пенсионного фонда осенью 2016 года инициировал более широкое распространение требований касательно уплаты ЕСВ. Поговаривают, что собирались распространить эту обязанность (уплата ЕСВ с «минималки», то есть 704 грн в месяц) также на безработных и домохозяек. Но ограничились только «спящими» ФОПами – заброшенными или временно неиспользуемыми субъектами предпринимательства - физлицами. Ну а теперь – о мифах, собственно.

Миф №1: ликвидировать ФОП - легко

Регистрация остановки предприятия (ФОП) у госрегистратора – это самая простая и быстрая часть длинной истории, с которой начинается ликвидация предприятия. Сделать это действительно можно за сутки, просто обратившись к госрегистратору. Либо через сервисы вроде iGov или «Готово!». После начинается самое интересное – общение с ГФС и Пенсионным фондом, получение справок об отсутствии задолженности перед госбюджетом. Если имелся открытый счет в банке – придется потратить немного времени на его закрытие.

Общение с госорганами по поводу налогов, сборов и задолженности может затянуться на пару месяцев. Единственная радость – после прекращения регистрации (не путать с ликвидацией) налоги и сборы не начисляются. И только после получения всех нужных справок ФОПом и передачи их госрегистратору тот вносит в реестр запись о ликвидации предприятия.

Поскольку законодательство, требующее уплаты ЕСВ минимум 704 грн в месяц даже неработающими ФОПами (2 и 3 групп ЕН и находящимися на общей системе налогообложения), было принято с грубым нарушением Налогового кодекса (за несколько недель до вступления в силу соответствующих норм), депутаты озаботились восстановлением справедливости. В Раду внесен законопроект 5633, которым предложено на первый квартал 2017 года снять обязанность безусловной уплаты тех самых 704 грн. То есть: если ФОП ликвидируется в течение первого квартала и не получал при этом доходов в 2017 году, то платить не придется. Законопроект внесен депутатами Ляшко и Галасюком 4 января 2017 года и, судя по ажиотажу вокруг этого вопроса в медиа и социальных сетях, судя по огромным очередям в налоговой, имеет весьма высокие шансы быть принятым.

Миф №2: ликвидируются только неработавшие

Из опубликованных цифр более или менее внятной является только 128 тысяч ФОП (данные OpenDataBot на 6 января 2017 года), чья деятельность прекращена в конце декабря-начале января 2017 года (14 января на Громадське.ТВ на видео на отметке 9:28 говорится уже о 158 тысячах ФОП, - ред.).

Много это или мало? Это меньше 7% общего числа ФОП, зарегистрированных к началу января. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в середине января заявил, что «спящих» ФОПов наличествует около 800 тысяч – то есть такой статус имеет примерно каждый второй ФОП, по мнению вице-премьера. Увы, доверять этой цифре нельзя. По двум причинам: не назван источник данных и не показан критерий отнесения ФОПа к категории «спящих».

Что такое «спящий» ФОП, когда такое определение используют чиновники? Это тот предприниматель, который зарегистрировался давно и более одного года не ведет деятельность? Более трех лет не ведет деятельность (срок давности по многим нормам законодательства). Не вел деятельности последний квартал (период отчетности для многих ФОП). Таких данных нет в публичном обороте. Их не публикует ни Укрстат, ни ГФС. Поэтому вокруг данного вопроса много спекуляций.

А что на самом деле? Реально ситуация выглядит так, что множество работающих на второй группе ЕН эпизодически являлись подрядчиками юрлиц и платили налоги в те периоды, когда они имели соответствующие заказы и подряды. Но при этом постоянно работали где-то по найму и с их зарплат (ВАЖНО!) уплачивался ЕСВ работодателем. Также многие ФОПы работали сезонно – торговля, сервис, агропроизводство. Им было резонно переходить на ЕН накануне рабочего сезона, а по его завершению уходить с ЕН и мирно спать на общей системе, не показывая оборотов (да их и не было по сезонным причинам).

Весьма вероятно, что такие категории ФОПов, если для них реально занятие малым бизнесом является своеобразной формой самозанятости, в большинстве своем будут вынуждены отказаться от официального статуса. Потому что платить 2112 грн ЕСВ за «пустой» квартал – слишком большая роскошь для них. Они либо уйдут в тень, либо будут работать «под флагом» какого-то иного ФОПа. В общем – ничего хорошего.

Кто точно останется? Работающие постоянно ФОПы на первой и второй группах. Работающие регулярно ФОПы на третьей группе. Но не все. Дело в том, что ввиду увеличения минимальной зарплаты вдвое, вдвое же увеличивается минимальный размер ЕСВ - на 352 гривны. Это мало трогает тех, кто обитает в крупных городах, но ощутимо в тех местах, где ФОП есть форма легализации самозанятого с небольшим доходом. 4-5 тысяч гривен – это вполне себе заработок для существующего на первой или второй группе где-то в провинции. Навряд ли новость о том, что он должен отдать дополнительно 7% своего заработка налоговикам, обрадует такого персонажа. Кто-то психанет и «закроется», полностью уйдя в тень. Кто-то затаит обиду и продолжит работу.

В общем, разговоры о том, что закрываются только неработающие – крайне опасное преувеличение. Речь идет о сужении возможностей самим себя прокормить пусть и эпизодическими заработками.

Фото: EPA/UPG

Миф №3: от ФОПоцида экономике только польза

А вот это утверждение – из серии «наглая и циничная ложь». Начнем с того, чем бряцают многие защитники ФОПоцида: дескать, у налоговиков обработка «пустой» отчетности занимает много времени и отнимает много ресурсов. На это есть очень просто контрвопрос: а вы сервис «электронный кабинет налогоплательщика» когда запустите? Чтобы без посещения налоговой можно было сдавать отчетность онлайн. И чтобы потом ее обрабатывал автоматизированный сервис самой ГФС без особого привлечения сотрудников Службы.

Ну, вот реально: нам этот «кабинет» обещают уже ровно три года только после Майдана, холера с теми «папередниками», они уже не ответят за свои обещания. Но после Майдана начали б уже исполнять обещанное? Запуск этого сервиса полностью снимает проблему обработки «нулевых» отчетов. Да и затраты ресурсов на обработку отчетности действующих ФОПов сократились бы в сотни раз. Но мы ж понимаем: в такой схеме не остается почти места для коррупции.

Что касается принуждения эпизодически работающих ФОПов к самоликвидации – это могучий негативный сигнал экономике, населению и отдельным его представителям. Вроде такого: «Ребята, нам не нужны самодостаточные и самозарабатывающие. Брысь в стойло. Кто не согласен на стойло – в эмиграцию».

Неоднократно я писал о том, что у страны практически нет запаса экономической прочности. Что каждому, кто готов сам создать себе рабочее место, держава обязана «ноги мыть и воду ту пить». Но нет: плохо образованные джентльмены в хорошо пошитых костюмах декламируют с высоких трибун озабоченность нехваткой денег в госбюджете и квазигосударственных фондах. Вместо того, чтобы искать способы уговаривать население самостоятельно зарабатывать любыми легальными способами.

Вот тут мы подходим к тому, что является убийственным для экономики: жесткое позиционирование вчера еще самозанятого гражданина как не-предприниматель, как не-ФОП двигает персонажа в сторону служб занятости и выдающих субсидии на оплату услуг ЖКХ. То есть (внимание!) из налогоплательщика, так или иначе генерирующего какой-то денежный поток в сторону госбюджета, мы получаем нетто-получателя бюджетных средств.

Фото: Макс Левин

В данной ситуации совершенно внятно реализуется «эффект спагетти»: потянешь за одну спагеттину – полезет все блюдо. То есть экономика – штука крайне многомерная, воздействия в одном ее узле приводят к реакции в самых разных ее уголках и слоях. Так и сейчас: принудительное схлопывание ФОПов – это и моральное, и административное давление на средний класс и не только. И негативное эхо отзовется еще не раз. Я описал только то, что лежит буквально на поверхности.

Ну и напоследок пример из числа уже реализованных провалов по причине игнорирования «эффекта спагетти». Ровно год назад, с 1 января 2016 года, была существенно снижена ставка ЕСВ – до 22%. Подоходный, правда, немного подняли, но и указанного снижения ЕСВ было вроде бы вполне достаточно, чтобы рассчитывать на резкую детенизацию зарплат. Что же получилось на деле?

Конечно, было бы наивным ждать немедленной реакции бизнеса на это послабление: уж слишком много лет держава "кидала" налогоплательщиков по самым разным поводам, чтоб вот прямо сразу поверить в привалившее счастье. Но примерно к марту-апрелю 2016 года процесс детенизации таки пошел – это видно по динамике средних зарплат, публикуемой Укрстатом. И примерно к маю-июню процесс затормозился. Почему? А все очень просто: с апреля начали резко поднимать тарифы на жилищно-коммунальные услуги. И для работников с полностью «белыми» зарплатами до 6-8 тыс. грн стало очень значимым право на субсидию, которое позволяло экономить минимум одну тысячу гривен на уплате за услуги ЖКХ. И многие из них обращались к работодателям с просьбой оставить их «белый» заработок на том уровне, который позволяет претендовать на субсидии.

Тут, конечно же, мне расскажут о «рыночных ценах» на услуги ЖКХ. На что я порекомендую, для начала, поинтересоваться размерами прибыли «Нафтогаза» - она и есть сумма переплаченного нами за отопление, горячую воду и, собственно, газ. То есть желание максимизировать прибыль государственной монополии убило процесс детенизации зарплат в 2016 году.

И немного выводов

Повторюсь – запас прочности украинской экономики крайне мал. Ужесточение налогового давления, усиление административных ограничений неизбежно приведут к тому, что однажды описал легендарный Ли Куан Ю: «Если неправильно управлять этой страной, все умные люди уедут». Что нужно делать? Для начала – проверять каждое решение властей на соответствие двум критериям:

А) Приведет ли это к увеличению числа рабочих мест?

Б) Приведет ли это к увеличению покупательской активности работающих?

Это для начала. По принципу «не навреди». А там – посмотрим.