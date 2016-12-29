"Радио Вести" заявляют об отказе Нацсовета продлевать им лицензию Срок текущих лицензий радиостанции заканчивается в феврале 2017 года.

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Пресс-служба медиахолдинга "Вести Украина" заявила, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказывается продлевать лицензию "Радио Вести".

Об этом сообщается на сайте "Вестей".

"Срок текущих лицензий радиостанции заканчивается в феврале 2017 года. Но решение в установленный законом срок так и не принято регулятором", - говорится в сообщении.

Руководство "Радио Вести" сообщило, что вынуждено предупредить о возможном сокращении около 100 своих сотрудников.

В медиахолдинге обвинили Нацсовет в предвзятости из-за проверок.

"К текущему моменту Радио Вести получило уже четвертое по счету предупреждение по Киеву, несмотря на то что мы являемся законопослушным вещателем и выполняем требования законодательства", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее на сайте "1+1" было обнародовано заявление о том, что телеканал пытаются лишить лицензии. Также в нем утверждается, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента.

В ответ Нацсовет сообщил, что лицензия телеканалу "1+1" уже продлена, а ее бланк будет выдан до 23 января (в течение 30 дней после уплаты лицензионного сбора). Регулятор подчеркнул, что бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не раньше чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии, при условии уплаты лицензионного сбора. Отсутствие бланка не является основание для прекращения вещания.