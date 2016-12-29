"Газпром" резко снизил давление газа на входе в украинскую ГТС Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимое давление на западной границе.

Фото: EPA/UPG

Российская компания "Газпром" резко снизила давление газа на входе в газотранспортную систему Украины.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщил пресс-секретарь ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"Газпром" продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы", - написал Белявский.

Он добавил, что, несмотря на резкое снижение давления газа, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимое давление на западной границе.

Ранее в декабре "Газпром" заявил о возможности прекращения поставок газа для потребителей в странах ЕС. "Нафтогаз" расценил это заявление как подготовку газового кризиса по аналогии с 2006 и 2009 годами.