​Фирташ начал процедуру взыскания с ОПЗ $251 млн Наличие долга подтверждено Стокгольмским арбитражем.

Фото: dmitryfirtash.com

Компания Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа 8 декабря подала ходатайство в Южненский городской суд для получения санкции на принудительное взыскание с Одесского припортового завода долга в размере 251 млн долларов.

Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на судебный реестр.

Таким образом Ostchem пытается добиться выполнения решения Стокгольмского арбитража от 25 июля, который подтвердил долг ОПЗ в размере 193,258 млн долларов и пеню в размере 57,977 млн долларов.

22 декабря Южненский горсуд решил оставить ходатайство Ostchem без рассмотрения, так как на переводе решения арбитража не было подписи переводчика.

Долг ОПЗ перед Фирташем возник в 2013 году, когда Ostchem был единственным поставщиком природного газа на ОПЗ. Газ является сырьем для производства минеральных удобрений.

Напомним, ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и просто крупным производством карбамида, а также уникальным - единственным в стране - терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.

ФГИ, в управление которого передан ОПЗ, пытался продать его летом, но желающих купить завод не нашлось. Ситуация повторилась в декабре.

28 декабря Кабмин решил остановить ОПЗ и сдать его в аренду.