ЗАЗ поменял название на "Промавтоинвест" Решение о переименовании компании было принято 26 декабря.

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Публичное акционерное общество "Запорожский автомобильный завод" поменяло название на "Промавтоинвест", а форму собственности - на частное общество.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Решение о переименовании компании было принято 26 декабря.

"Промавтоинвест" (ЗАЗ) методом полномасштабного производства выпускает автомобили под брендом ЗАЗ (Lanos, Sens, Lanos-фургон, Forzа, Vida), грузовые и автобусы на шасси и агрегатах индийской ТАТА. По данным ассоциации "Укравтопром", в ноябре 2016 года предприятие выпустило 300 легковых автомобилей и 50 коммерческих автомобилей.

В 2015 году предприятие сократило выпуск автотранспорта в 3,3 раза к 2014 году - до 3,937 тыс. единиц, в том числе легковых авто – в 3,5 раза, до 3,624 тыс. (при общем падении выпуска легковых авто в Украине в 4,6 раза - до 5,654 тыс. единиц). Завод также выпустил 229 коммерческих автомобилей (почти на 28% меньше) и 84 автобуса (на 71% больше).

Завод входит в корпорацию "УкрАВТО".