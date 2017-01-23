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ГлавнаяКультура

Вандалы испортили уникальное здание школы в Христановке (дополнено)

Школа является образцом украинского модернизма в архитектуре.

Вандалы совершили нападение на здание школы в селе Христановка Полтавской области.

Об этом сообщила в своем фейсбуке Оксана Олийнык, культуролог и жительница Христановки, занимающаяся культурными проектами в селе.

Оксана сообщает, что вандалы напали на школу уже во второй раз: вывернули полы во всех комнатах, вывалили тамбур, разбили кирпичи и оголили внутреннюю кладку школы.

Как рассказала Оксана в комментарии LB.ua, разрушения заметила фельдшер Ирина Топчило, а глава сельсовета Валентина Петрашева вызвала полицию. Районная полиция осмотрела место происшествия и нашла вещи, которые могут указать на злоумышленников.

Фото: Facebook / Oksana Oliinyk

Фото: Facebook / Oksana Oliinyk

Фото: Facebook / Oksana Oliinyk

Фото: Facebook / Oksana Oliinyk

В школе проходили культурные события, в том числе связанные с новогодними и рождественскими праздниками. По инициативе Оксаны, в Христановку привозят новые украинские книги, проходят литературные чтения, театральные показы и так далее.

Школа в Христановке - одна из школ, построенных известным архитектором Опанасом Сластионом в начале ХХ века, и является образцом украинского модернизма в архитектуре.

Школа в Христановке до нападения
Фото: Doonsee
Школа в Христановке до нападения

После нападения
Фото: Facebook / Oksana Oliinyk
После нападения

В сентябре 2016 года девяти школам, в том числе и зданию в Христановке, предоставили статус памятников местного значения.

"Я не знаю откуда, но нужно найти ресурс на охрану и защиту ансамбля памятников украинского архитектурного модерна, - пишет Олийнык. - Поставить камеры, повесить замки, (пере)назначить ответственных".

Проект по изучению и реактуализации школ, построенных Опанасом Сластионом, носит название "Школы Лохвицкого земства", в нем принимают участие Ольга Герасимьюк и министр агрополитики Тарас Кутовой.

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Тэги: вандализм, культурное наследие, Полтавская область

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