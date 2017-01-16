На Берлинале покажут украинско-немецкий фильм "Школа №3" Картина попала в программу "Generation 14+"

Кадр из фильма "Школа №3" Фото: Zaxid.net

На Берлинский международный кинофестиваль отобрали украинско-немецкий фильм "Школа №3" режиссеров Елизаветы Смит и Георга Жено.

Об этом сообщается на сайте киносмотра.

Полнометражный фильм про школу на Донбассе покажут в параллельной конкурсной программе "Generation 14+", куда, вместе с программой Generaion K+, отбирают фильмы о детях и подростках.

В целом в обеих программах покажут 62 коротко- и полнометражных фильма из 41 страны мира. Фильмы в Generation 14+ оценивает международное жюри, куда входит семь человек возрастом от 14 до 18 лет. Лучшим фильмам в полнометражном и короткометражном конкурсе вручают "Кристального медведя".

"Школа №3" рассказывает о тринадцати подростках, которые учатся в восстановленной школе на Донбассе. Это документальный фильм, показывающий героев в их повседневной реальности.

На основании рассказов учеников школы №3 в Николаевке создана документальная пьеса Натальи Ворожбит и Георга Жено. Премьера постановки этой пьесы состоялась в 2015 году в самой школе, ее также показали в театре "Дах" в рамках "Гогольфеста", в культурном центре "Теприца" в Славянске, в Северодонецке и в театре Констанц в Констанце (Германия).

Напомним, в прошлом году в аналогичной программе был показан короткометражный фильм Наримана Алиева "Без тебя".

Кинофестиваль в Берлине пройдет с 9 по 19 февраля.