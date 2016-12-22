Режиссер "Прибытия" может снять экранизацию "Дюны" Дени Вильнев ведет переговоры о постановке романа Фрэнка Герберта.

Фото: dabi.me

Канадский режиссер Дени Вильнев ("Прибытие", "Пленницы", "Враг") ведет переговоры с компанией Legendary об экранизации известного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна".

Как сообщает The Hollywood Reporter, компания недавно купила права на постановку серии романов Герберта в кино и на телевидении.

"Дюна" вышла в 1965 году - роман рассказывает о Поле Атрейдесе, чья семья прибывает на пустынную планету Арракис, где добывается меланж - очень ценный ресурс в межгалактической торговле. Семью Атрейдесов предают и Пол вынужден скрываться в пустыне, где возглавляет подпольное движение.

В 1984 году Дэвид Линч экранизировал "Дюну" - в фильме сыграли Кайл Маклахлан, Стинг, Макс фон Сюдов, Шон Янг и другие. Поставить фильм по этому роману пытался Алехандро Ходоровски - в нем должны были сыграть Орсон Уэллс, Сальвадор Дали, а работать над фильмом - Ханс Руди Гигер и художник Жан Жиро (Мебиус). Экранизацию не сняли из-за раздувшегося бюджета.

После фильма Линча, на телевидении поставили следующие книги Герберта из "Хроник Дюны".

Legendary планирует перезапустить франшизу и ищет режиссера, который этим бы занялся. Дени Вильнев, в свою очередь, в одном из интервью заявил, что не прочь бы экранизировать роман Герберта.

В этом году у Вильнева вышел фильм "Прибытие" с Эми Адамс в главной роли. Сейчас он занимается съемками продолжения культового фильма "Бегущий по лезвию". Фильм выйдет в октябре 2017 года.