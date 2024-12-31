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США завдали ударів по об'єктам хуситів у Ємені

США завдали ударів по командно-управлінському об’єкту хуситів, а також по виробництву та зберіганню зброї.

США завдали ударів по об'єктам хуситів у Ємені
Авіаносна ударна група США (Carrier strike group) оперативне з’єднання кораблів ВМС США, бойовим ядром якого є авіаносець. Форму
Фото: defense.gov

Сили Центрального командування США (CENTCOM) 30 і 31 грудня завдали численних ударів по підтримуваних Іраном об’єктах хуситів у Сані та прибережних районах на контрольованій хуситами території в Ємені.

Про це повідомила пресслужба CENTCOM.

“Кораблі та літаки ВМС США завдали ударів по командно-управлінському об’єкту хуситів, а також по виробництву та зберіганню сучасної звичайної зброї (ACW), яка включала ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА)”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що ці об’єкти використовувалися в нападах хуситів на військові кораблі та торговельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці. 

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Також американські літаки знищили берегову радіолокаційну станцію хуситів та сім крилатих ракет і БпЛА над Червоним морем.

При цьому під час обох інцидентів не було поранених чи пошкоджень серед американського персоналу чи обладнання.

  • Єменські хусити 21 грудня завдали ракетного удару по місту Тель-Авів, унаслідок чого 16 осіб отримали поранення.
  • 19 грудня винищувачі та літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових об’єктах, що належать терористичному режиму хуситів на західному узбережжі та у внутрішній частині Ємену.
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