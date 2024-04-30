У Лондоні чоловік з ножем напав на людей

У Лондоні озброєний чоловік в'їхав на авто в будинок, а потім атакував людей ножем. Його вдалося заарештувати, пише BBC.

Відомо, що нападнику 36 років. Після першої атаки зловмисник продовжив напад і поранив двох правоохоронців.

Правоохоронці не вважають напад терористичним актом.

"Ми не вважаємо, що є загроза для широкої спільноти. Ми не шукаємо нових підозрюваних. Цей інцидент не виглядає пов’язаним з тероризмом", – сказав заступник комісара Ед Аделекан.

Лондонська екстрена медична допомога повідомила про п'ятьох поранених. Їх усіх госпіталізували.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі висловив співчуття постраждалим і сказав, що слідкує за інформацією про напад.